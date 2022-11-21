Южно-Сахалинск, 21 ноября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. На Сахалине увеличилось число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тымовском. Об этом 21 ноября сообщил телеграм-канал «Вести. Сахалин. Курилы» со ссылкой на экстренные службы островного региона.

Скорбь

Читайте также: Пострадавших при взрыве и пожаре в домах на Сахалине обеспечат жильём

Ранее было известно о девяти погибших, среди которых четверо — дети. Сообщается ещё об одном умершем в результате трагедии без уточнения данных.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине жителей посёлка Тымовское, которые пострадали при взрыве газа в одном жилом доме и при пожаре в другом обеспечат жильём и окажут материальную помощь.