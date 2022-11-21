Джакарта, 21 ноября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. США предоставили Киеву военную помощь более чем на $20 млрд и продолжат оказывать поддержку. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Ллойд Остин

«По состоянию на настоящий момент мы предоставили [Киеву] более $20 млрд помощи. Вы слышали, что мы заявляем: «Мы продолжим поддерживать [Киев] столько, сколько потребуется», — сказал он на пресс-конференции в Индонезии.

Остин также добавил, что киевские боевики «продемонстрировали успехи на поле боя».