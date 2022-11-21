Астана, 21 ноября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Наблюдатели миссии СНГ во время голосования на выборах президента в Казахстане выявили некоторые недочёты. Об этом 21 ноября на брифинге в Астане сообщил глава миссии Сергей Лебедев.

Kremlin.ru Сергей Лебедев

По его словам, на участках образовывались небольшие очереди, а также в некоторых случаях избиратели путали участки, которые находились в одном здании. Также были случаи, когда места для наблюдателей расположили неудобно, для контроля хода выборов, после замечаний недостатки устранили.

«Что касается каких-то нарушений, то мы не зафиксировали таких нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса», — сказал Лебедев.

Он также отметил высокий уровень подготовки членов избирательной комиссии. Глава миссии подчеркнул, что в ходе предвыборной кампании не было чёрного пиара.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Казахстана прошли 20 ноября. Инициатором проведения досрочных выборов стал действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев. По предварительным данным, он победил, набрав более 81% голосов.