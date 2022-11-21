Богучанский район, Красноярский край, , 09:55 — REGNUM Прокуратура Богучанского района Красноярского края организовала проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевой прокуратуре.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла 21 ноября примерно 09:55 по местному времени около села Богучаны, на 330 км+400 м автодороги «Канск-Абан-Богучаны». Предварительно установлено, что рейсовый автобус, в котором находились 36 человек, двигался по маршруту пос. Таежный — с. Богучаны. Из-за возникшего препятствия — легкового автомобиля — водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет. По данным прокуратуры, в настоящее время в медучреждение обратились девять пострадавших.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения в действиях перевозчика. Также будет проверено техническое состояние автобуса и состояние дорожного полотна в зимних условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным краевого минздрава, в ДТП пострадали 14 человек. Они обратились в Богучанскую районную больницу. У всех фиксируется состояние средней тяжести, им оказывается врачебная помощь, уточнили в министерстве.

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