Якутск, 21 ноября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Жители Якутии, у которых родственник в ходе спецоперации в защиту Донбасса получил ранение, смогут получить деньги на проезд до военного госпиталя. Соответствующие компенсации предусмотрели в качестве меры дополнительной социальной поддержки, сообщила 21 ноября на брифинге заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

Denoel Paris Раненные в лазарете

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Сумма выплаты будет составлять 41-49 тыс. рублей — это две величины прожиточного минимума в республике, его размер варьируется в разных частях региона.

«В рамках совершенствования действующих порядков на территории Республики Саха (Якутия) готовы оказывать помощь по проезду до военного госпиталя для родственников. Предлагается компенсировать до 2 величин прожиточного минимума, что составляет от 41 до 49 тысяч рублей», — отметила Ольга Балабкина.

Количество обращений от якутян на горячую линию по мобилизации сократилось, также отметила она. Выплата единовременных траншей семьям в размере 200 тысяч рублей в регионе практически завершена. Деньги не получили 10% заявителей, по которым часть информации не подтверждена. Глава Якутии Айсен Николаев расширил количество получателей средств: в случае, если военнослужащий — сирота, претендовать на выплаты могут его родные братья и сёстры.

Как сообщало ИА REGNUM, на единый номер по вопросам частичной мобилизации в Якутии всё чаще поступают обращения от военнослужащих по обеспечению денежным довольствием. Эти вопросы находятся вне компетенции органов власти республики, подчёркивала ранее Ольга Балабкина.