Москва, , 09:54 — REGNUM Больше половины жители России (56%) знают о том, что Мариуполю и Мелитополю присвоено звание «Город воинской славы», а Горловке и Луганску — звания «Город трудовой доблести». Не осведомлены 44%, приводит данные опроса ВЦИОМ.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Поддерживают и положительно относятся к присвоению почетных званий городам, недавно вошедшим в состав России 64%, отрицательно — 5%, безразлично — 25%. Затруднились с ответом 6% опрошенных.

По мнению 15%, это заслуженная награда городов Мариуполь, Мелитополь, Горловка и Луганск. 10% отметили большой вклад этих городов во времена Великой Отечественной войны. 9% считают, что звание присвоено за длительное пребывание жителей под обстрелами в настоящее время.

Опрос по телефону проведен 17 ноября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал указы о присвоении присвоении Мариуполю и Мелитополю почётного звания «Город воинской славы», ещё девяти городам звания «Город трудовой доблести».

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