Челябинск, , 09:54 — REGNUM В Челябинской области начался приём заявок на приобретение производственной площадки ОАО «Южноуральский завод радиокерамики», ранее признанного банкротом. Соответствующая информация размещена на Федресурсе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аукцион

Стартовая цена открытого аукциона составляет 152,8 млн рублей. При этом новый собственник должен будет продолжить выполнять гособоронзаказ, сохранить всю номенклатуру, связанную с ним, и в течение пяти лет не продавать предприятие.

Также новому владельцу предстоит вложиться в модернизацию завода. На это потребуется не менее 2,2 млрд рублей.

Прием заявок завершится 26 декабря. Отметим, банкротом завод признали в 2021 году.