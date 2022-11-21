* талиб — запрещённая в России организация

Гардез, Афганистан, 21 ноября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Пактия сообщают о гибели талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в столкновении с пакистанскими солдатами в уезде Дан-ва-Патан. Об этом пишет газета «8 Собх».

kropekk_pl Убийство

Ряд членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили гибель участника движения, опубликовав видео в социальных сетях.

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Боестолкновение началась около 1:30 дня 20 ноября и длилось несколько часов.

Ранее в приграничных районах уезда Данд-ва-Патан неоднократно происходили столкновения между силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанскими пограничниками.