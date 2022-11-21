Донецк, 21 ноября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. За минувшие сутки территорию Донецкой Народной Республики обстреляли 32 раза, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

Всего за сутки представительство зафиксировало 32 факта ведения огня со стороны киевских вооружённых формирований. Противник применял артиллерию калибра 155, 152 и 122 мм, выпустив 126 единиц боеприпасов.

Под огнём оказались девять населённых пунктов, в том числе столица республики Донецк. Пострадали три мирных жителя.