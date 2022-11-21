Белгород, 21 ноября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Совместный военно-исторический маршрут к месту одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны разработают Курская и Белгородская области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября в пресс-службе правительства региона.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Мемориальная звонница на Прохоровском поле

Туристический проект приурочат к 80-летию Курской битвы и крупнейшего в российской истории танкового сражения под Прохоровкой. Гости смогут посетить Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление» в Белгородской области, а также Поныровский историко-мемориальный музей Курской битвы, Мемориальный комплекс «Поклонная высота 269» в Курской области и другие туристические объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, день битвы под Прохоровкой в Белгородской области является региональным выходным днём.