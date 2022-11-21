Донецк, 21 ноября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Киевский и Куйбышевский районы Донецка, а также Горловка были обстреляны вооружёнными формированиями бандеровцев. Об этом 21 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрелы Горловки со стороны киевских нацистов были зафиксированы в 08:50 (совпадает с мск) и в 09:20, и во время них по городу было выпущено два раза по шесть снарядов калибра 152 мм.

Помимо того, отмечается, что в 09:23 боевики ВСУ выпустили ещё пять снарядов калибра 152 мм по Горловке и в 09:29 — четыре снаряда калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что нормализация отношений между Россией и Киевом может последовать только после смены власти в республике.