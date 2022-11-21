Токио, 21 ноября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Власти КНДР 18 ноября якобы испытали межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) типа «Хвасон-17», сообщил 21 ноября на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Haz.de Запуск. КНДР

«Межконтинентальная баллистическая ракета, запущенная 18 ноября, является ракетой того же типа, что и «Хвасон-17», которая запускалась Северной Кореей в феврале и марте», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сожаление в связи с предвзятым отношением генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к ситуации вокруг Корейского полуострова выразила глава МИД КНДР Цой Сон Хи и назвала его марионеткой США.