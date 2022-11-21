Москва, 21 ноября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Перспективные образцы российской военной бронетехники будут более унифицированными и защищёнными в соответствии с концепцией её развития до 2030 года. Об этом начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков заявил в своей статье в газете «Красная звезда».

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Он отметил, что в настоящее время прорабатываются тактико-технические требования к образцам бронетанковой и военно-автомобильной техники на период до 2030 года, идёт обоснование концепции их развития после 2030 года.

«При разработке новой техники большое внимание уделяется повышению уровня защиты личного состава от поражающих факторов обычного оружия, унификации по основным узлам и агрегатам, обеспечению модульности конструкции», — сообщил Шестаков.

Это позволит, пояснил он, создавать различные образцы вооружения и военной техники на основе существующих семейств. Возможности по их модернизации будут практически неограниченными.

Сейчас в разработке находятся перспективные танки, гусеничные и колёсные боевые машины пехоты, бронетранспортёры в рамках опытно-конструкторских работ «Армата», «Курганец-25», «Бумеранг». Итогом этой работы будет создание не только новых боевых машин, но и платформ — базовых шасси — для будущей техники.

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