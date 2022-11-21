Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Южнокорейский бойз-бенд BTS пятый год подряд удостаивается премии American Music Awards (AMA). Об этом 21 ноября сообщает Yonhap News.

Южнокорейская группа BTS Jordan Strauss

Сообщается, что в текущем году группа удостоена звания «Лучший поп-дуэт/группа», обойдя таких мировых звёзд как Måneskin, Coldplay, Imagine Dragons, One Republic.

На протяжении пяти лет BTS также забирают награду, введенную в 2018 году, «Любимый артист в социальных сетях.

Известно, что в текущем году BTS не присутствовали на церемонии вручения наград. Вместо этого самый молодой участник группы Чон Гук выступил на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в Катаре, исполнив песню «Dreamers» — официальный саундрек Чемпионата мира по футболу 2022.

Напомним, что в прошлом году южнокорейский бойз-бенд получил высшую награду «Артист года», а также одержал победу в таких категориях, как «Лучший поп-дуэт/группа» и «Лучшая поп-песня».