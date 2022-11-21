Пермь, , 09:54 — REGNUM Министерство транспорта Пермского края объявило конкурс среди авиаперевозчиков на осуществление субсидированных рейсов из Перми в Минск и обратно. Документ опубликован на сайте ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Самолет Анна Алябьева © ИА REGNUM

Общий размер субсидии составит61 623 432 рубля. Предполагается, что на эти средства авиакомпания должна совершить 72 рейса. Полётная программа рассчитана на период с 1 апреля до 31 декабря 2023 года.

Напомним, ранее краевые власти анонсировали курсирование самолётов из Перми в Минск. Однако первый вылет, запланированный на 26 октября 2022 года, не состоялся. Причиной назвали низкую загрузку.

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