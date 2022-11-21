Пермь, 21 ноября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Министерство транспорта Пермского края объявило конкурс среди авиаперевозчиков на осуществление субсидированных рейсов из Перми в Минск и обратно. Документ опубликован на сайте ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

Общий размер субсидии составит61 623 432 рубля. Предполагается, что на эти средства авиакомпания должна совершить 72 рейса. Полётная программа рассчитана на период с 1 апреля до 31 декабря 2023 года.

Напомним, ранее краевые власти анонсировали курсирование самолётов из Перми в Минск. Однако первый вылет, запланированный на 26 октября 2022 года, не состоялся. Причиной назвали низкую загрузку.