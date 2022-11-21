Москва, 21 ноября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Госдуме намерены добиваться повышения зарплат профессиональных военнослужащих в случае, если выяснится, что им не положена ежемесячная выплата в 158 тыс. рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов отправил запрос в Минобороны с просьбой разъяснить вопрос про довольствие военнослужащих.

«Контрактники регулярной армии получают, по нашим данным, денежное довольствие намного меньше, так как им не положена ежемесячная выплата 158 тыс. рублей, причём уровень их боевых задач, как правило, намного сложнее, и ответственности больше», — отметил Леонов.

По его убеждению, находящиеся в зоне специальной военной операции не должны получать меньше помощи и соцгарантий из-за дат призыва или подписания контрактов.

«В случае, если эту информацию подтвердят в Минобороны, будем добиваться повышения зарплат профессиональных военнослужащих», — заверил Леонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов направил официальное письмо главе Минобороны Сергею Шойгу с предложением увеличить денежное довольствие солдатам срочной службы до одного МРОТ.