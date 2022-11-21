Вашингтон, 21 ноября 2022, 15:59 — REGNUM Правительство США хочет купить поддержанный ледокол, который должен «заполнить пробел», образовавшийся из-за задержек со строительством новых судов и заменой старых. Задержки образовались в связи с тем, что судостроительная компания, строившая новые ледоколы, была продана другой организации. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Американский тяжелый ледокол «Polar Star»
Американский тяжелый ледокол «Polar Star»
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По словам помощников в Конгрессе США, правительство Соединённых Штатов планирует купить ледокол у частной энергетической компании для усиления своего присутствия в водах вокруг Аляски.

Береговая охрана США планирует приобрести ледокол «Aiviq» у компании Edison Chouest Offshore. В Конгрессе заявили, что они близки к одобрению сделки, а также согласны финансировать модернизацию и оснащение подержанного судна. Ледокол оценивается в 125-150 млн долларов.

«Покупка означает растущую озабоченность по поводу задержек строительства двух новых ледоколов и замене стареющих полярных судов», — пишет WSJ.

Издание отмечает, что корабли являются критически важным инструментом для поддержания присутствия США в Арктике. Соединённые Штаты используют спутники, самолёты, подводные лодки и небольшие суда для наблюдения за регионом. Однако только ледоколы могут обеспечить поисково-спасательные операции и начать работу по борьбе с загрязнением.

«Приобретение судна «Aiviq» поможет заполнить пробел до прибытия новых, более крупных ледоколов. Первый из этих новых кораблей будет построен на убыточной верфи, которая была продана конкуренту», — указано в сообщении.

Ранее адмирал береговой охраны США Линда Ли Фэйган подчеркнула необходимость наращивания ледокольного флота, способного создать конкуренцию России и Китаю в арктическом регионе. Она также отметила необходимость в создании ледокольных катеров Polar Security.

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Как сообщало ИА REGNUM, береговая охрана США ввела в эксплуатацию 50-й катер класса Sentinel «William Chadwick».

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