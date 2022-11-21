Воронеж, 21 ноября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Жёлтый уровень погодной опасности в Воронежской области продлён до 06:00 22 ноября. Это следует из прогностической карты предупреждений для ЦФО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Гололёд

Синоптики предупреждают воронежцев о налипании мокрого снега и сильных осадках — снеге и дожде. По данным Гидрометцентра, в регионе местами будет наблюдаться гололёд.

Первый в этом сезоне ледяной дождь накрыл Воронеж днём 19 ноября — улицы покрылись слоем льда, вынужденно было остановлено движение троллейбусов. Под утро 21 ноября в Воронеже начался снег, который сменился новым ледяным дождём. На утро понедельника в городе фиксировались девятибалльные пробки.