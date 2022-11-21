Вашингтон, 21 ноября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. США осуждают совершенные обстрелы Иракского Курдистана в районе Эрбиля со стороны Ирана, заявило Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

«Мы осуждаем удары Ирана близ Эрбиля в Ираке, совершенные через границу с использованием беспилотных летательных аппаратов и с применением ракет», — говорится в заявлении.

Там также отметили, что такого рода «беспорядочные и незаконные атаки угрожают мирным жителям, нарушают суверенитет Ирака и ставят под угрозу безопасность и стабильность Ирака и Ближнего Востока».