* талибами — запрещённая в России организация

Гардез, Афганистан, 21 ноября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. После того, как в приграничном районе уезда Данд-ва-Патан в афганской провинции Пактия началось строительство новой дороги, 20 ноября недовольные жители с пакистанской стороны границы и пакистанские солдаты вновь вступили в столкновение с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорога

Пакистанцы говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) строят дорогу на их земле.

Конфликт вспыхнул 17 ноября. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанские официальные лица пока ничего не заявили об этом конфликте.

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли три поста пакистанских сил. Местные жители также прислали в Afghanistan International фотографии пакистанских постов, подвергшихся обстрелу.

Они заявили, что в ответ на это пакистанские силы обстреляли ракетами приграничные районы уезда Дан-ва-Патан, что вынудило местных жителей покинуть свои дома.

Согласно этим источникам, в ходе конфликта два члена движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения и были доставлены в больницу уезда Чамкани.

Конфликт начался 17 ноября, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приступили к строительству дороги, но люди по ту сторону границы выступили против этого, заявив, что радикалы строят дорогу на их землях.

На видео, присланном из пакистанского района Куррам в Afghanistan International с места столкновения 17 ноября, люди утверждают, что они убили пятерых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и уничтожили их машину. В этом видео говорится, что они предложили радикалам отказаться от своего решения или столкнуться с последствиями.

Источники сообщили Afghanistan International, что если вначале талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) противостояли только местные жители, то 20 ноября к ним на помощь пришли пакистанские военные.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют построить эту дорогу для связи со своими пограничными постами.