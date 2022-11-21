Москва, 21 ноября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Развитие российской экономики и социальной сферы крупных городов начнет привлекать новых мигрантов как внутри России, так и из стран СНГ, что, в свою очередь, вернет спрос на арендное жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября заявила ведущий научный сотрудник кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финуниверситета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

JesusManuel1 Аренда

«Осенью 2022 года на рынке аренды жилой недвижимости одновременно снизился спрос из-за отъезда части арендаторов и повысилось предложение. На рынок вышли квартиры, которые ранее и не предполагалось сдавать в аренду, но собственники решили изменить место жительства, — сказала Грызенкова. — Снижение спроса на 15-20% и повышение предложения на 10-15% дали существенный эффект, наиболее наблюдаемый в массовом сегменте — однокомнатных квартирах и апартаментах, где арендные ставки сократились в среднем на 10%, а в Москве — на 18-20%. Еще больший эффект наблюдается в сегменте элитной недвижимости, которую снимали экспаты, число которых значительно упало».

Однако, по ее словам, влияние эффекта сентября — октября 2022 года на арендном рынке крупных городов уже снизилось.

«Рынок стабилизируется вокруг нового равновесия», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года аренда жилья в России может подешеветь еще на 3-7%.