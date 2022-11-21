Великий Новгород, , 09:54 — REGNUM В ходе выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции погиб житель Новгородской области Валерий Булавко. Об этом 21 ноября сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

Валерий Булавко Страница губернатора Новгородской области Андрея Никитина в социальной сети «ВКонтакте»

Булавко — уроженец Парфинского района Новгородской области. На спецоперацию решил отправиться добровольцем, там он служил старшим наводчиком реактивного артиллерийского взвода.

«Свой воинский долг он исполнял до последней минуты жизни. Проявляя мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции по защите мира на Донбассе», — отметил Никитин.

Губернатор подчеркнул, что о бойце всегда отзывались как о заботливом, верном и отзывчивом человеке. Никитин выразил соболезнования семье и близким Валерия Булавко.

С начала специальной военной операции, выполняя боевые задачи, по данным властей Новгородской области, погибли не менее 19 жителей региона.

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