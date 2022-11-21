Турин, Италия, 21 ноября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Итогового турнира ATP. В финале он одержал победу над представителем Норвегии Каспером Руудом.

IvanAndreevich Новак Джокович

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Джокович восемь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.

На турнире Джокович одержал три победы из трёх на групповом этапе, а обыграв российских теннисистов Даниила Медведева, Андрея Рублёва и представителя Греции Стефаноса Циципаса. В полуфинале он победил американца Тейлора Фритца.

Джокович выиграл Итоговый турнир ATP в шестой раз в своей карьере. На его счету титулы в 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2022 годах.

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