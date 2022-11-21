Хабаровск, , 09:53 — REGNUM В Хабаровском крае проверили состояние регионального резерва материальных ресурсов, подготовленного на случаи чрезвычайных ситуаций. Каждый год его пополняют. Резерв используется при наводнениях, для тушения крупных пожаров и ликвидации других опасных ситуаций. В этом году краевые власти увеличили его ещё на 50 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В номенклатуру краевого резерва входит более 500 наименований — от гвоздей до тяжелой автотехники. Его хранят на специальных складах, допуск туда имеет ограниченный круг лиц. В каждом муниципалитете есть свои резервы, а краевые запасы находятся преимущественно в Хабаровске и Хабаровском районе. Если во время ЧС какому-то району понадобятся стройматериалы или оборудование, то администрация делает запрос, и им оперативно выделяют все, что необходимо», — рассказал начальник отдела краевого комитета по гражданской защите Павел Листратенко.

На данный момент объём всех материальных ресурсов, входящих в резерв, включая запасы муниципалитетов, превышает 1 млрд рублей.

Отмечается, что Хабаровский край уже более пяти лет лидирует по резерву на Дальнем Востоке, уступая только Москве. В этом году в резерв были закуплены две автоцистерны, две электрогенераторные установки, медицинское оборудование, экскаватор. До конца года ожидаются поставки двух катеров и грузового автомобиля с краном-манипулятором.

Как сообщало ИА REGNUM, объём международных резервов России по состоянию на 4 ноября составил $541,6 млрд.