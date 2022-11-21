Москва, 21 ноября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В 2023 году в РФ повторится ситуация со снижением потока зарубежного туризма, в то время как большинство внутренних курортов не готовы к соблюдению тех стандартов, к которым за границей привыкли жители РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Туризм

«[В 2022 году] снижение потока зарубежного туризма по сравнению с допандемическим 2019 годом ощутимо и в реальности по ранее популярным европейским экскурсионным и пляжным направлениям составляет существенно больше, чем в два раза, — сказал Цыганов. — Во многом это вынужденное снижение, которое не компенсировалось соответствующим ростом внутреннего туризма и посещением стран СНГ, по которым статистика искажена существенным количеством деловых поездок и переездов на несколько месяцев не с туристическими целями. Часть турпотока переориентировалась на Турцию, ОАЭ, Мальдивы, совсем немного на Африку и Латинскую Америку. Связано это с проблемами с логистикой, подорожанием и удлинением авиаперелётов, а главное — неготовностью большинства внутренних курортов к соблюдению стандартов отдыха, к которым привыкли состоятельные жители».

По его словам, в 2023 году ситуация повторится.

«Поэтому для России важно повысить качество отелей на черноморском и каспийском побережье, нарастить предложение четырех и пятизвездочных отелей и обеспечить их соответствие стандартам качества, внедрить обслуживание по системе all inclusive и предложить экскурсии к туристическим достопримечательностям, организовать их продвижение в СМИ и сформировать вокруг них достаточную инфраструктуру (рестораны, кафе, аттракционы и магазины сувениров). Конечно, это задача не на один год», — сказал Цыганов.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какие территории для развития туризма были определены в Башкирии.