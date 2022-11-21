Астана, , 09:44 — REGNUM Система избирательный комиссий Казахстана достойно справилась с проведением досрочных выборов президента республики. Об этом 21 ноября заявила на брифинге глава Центризбиркома Киргизии Нуржан Шайлдабекова на брифинге в Астане.

Председатель ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова Shailoo.gov.kg

Она входила в миссию наблюдателей от СНГ. Шайлдабекова назвала выборы «свободными» и «инклюзивными». По её мнению и по мнению других наблюдателей из Киргизии, выборы прошли в соответствии с казахстанским законодательством.

«Кандидатам были обеспечены равные правовые условия, а также равные условия доступа к информации для донесения до избирателей своих предвыборных платформ», — сказала Шайлдабекова.

Глава ЦИК Киргизии также отметила, что подсчёт голосов на участках проходил открыто и гласно.

Стоит отметить, что на выборах президента Казахстана в общей сложности работали 174 наблюдателя от СНГ. Они в день голосования посетили более 1 тыс. участков