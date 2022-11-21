Гатчина, Ленинградская область, , 09:52 — REGNUM В столице Ленинградской области Гатчине 20 ноября стартовал международный научно-практический форум «Без срока давности», темой которого в этом году стал геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, официально установленный судом Ленинградской области 10 октября 2022 года.

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Форум пройдет до 23 ноября в Большом Гатчинском дворце. Мероприятие станет продолжением тематических форумов «Уроки Нюрнберга» и «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы, которые стали уникальными площадками межведомственной и профессиональной коммуникации.

В ходе форума будет изучена судебная практика, ведь в 2022 году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, на территории которых в 1941–1945 года происходил геноцид населения со стороны нацистов и их пособников, прошли два судебных процесса. Санкт-Петербургский городской и Ленинградский областной суды рассмотрели исторические документы, а также допросили ветеранов, блокадников, бывших узников концлагерей и экспертов и признали блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны геноцидом мирного населения.

«Исторический опыт и современная практика судебных процессов в отношении преступлений нацистов — фундамент правовой оценки действий (киевских) неонацистов», — заметили в пресс-службе форума.

Участникам мероприятия представят уникальную выставку архивных документов открытых судебных процессов 1943–1947 годов и материалы судебных процессов 2020–2022 годов по признанию факта геноцида мирного населения со стороны нацистов и их пособников в годы войны.

«Материалы судебных процессов по признанию акта геноцида в отношении советских граждан со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны — содержательный контент для системы образования и воспитания», — отметили в пресс-службе.

Добавим, что в форме примут участие государственные и общественные деятели, судейское сообщество, прокуроры, руководители органов государственной власти и общественных объединений и регионального уровня, СМИ, профессиональные историки, юристы, педагоги, деятели культуры и искусства.

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