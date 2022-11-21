Москва, 21 ноября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Власти Индонезии рассчитывают, что до лета 2023 года будут запущены прямые рейсы из Москвы в Джакарту и на Бали. Об этом сообщил посол страны в России Хосе Антонио Морато Таварес.

Pixabay.com Бали

Он рассказал, что чартерный перевозчик Azur Air уже получил разрешение на полёты в Джакарту, осталось выполнить некоторые требования, в том числе по открытию офиса в Индонезии. Также пытается получить разрешение компания Nordwind.

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«Я надеюсь, до следующего лета этот вопрос решится, и летать на Бали будет проще», — приводит слова посла агентство РИА Новости.