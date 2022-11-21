Сенатор Косачёв назвал условие переговоров с Киевом

Москва, , 09:41 — REGNUM Нормализация отношений между Россией и Киевом может последовать только после смены власти в республике, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Константин Косачёв Дарья Драй © ИА REGNUM

«Реальная нормализация, на мой взгляд, возможна только после смены власти [на территории б. УССР]. Надеюсь, на этот раз она произойдет конституционным путем», — цитирует Косачёва «АИФ».

Нынешнее же руководство Киева находится в плену собственных предыдущих действий, идеологических установок, свободы маневра у них нет, констатировал сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по утверждению пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, «мир ясно услышал со стороны [Киева], что он готов к переговорам, готов встречаться», и что теперь такую же готовность «не на словах, а на деле должна продемонстрировать Россия.

В Госдуме заявили, что Москва не закрывала дверей для переговоров с Киевом. Глава комитета палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) перечислял условия для переговоров с Киевом: прекращение противоборства с Россией, накачки Киева вооружениями, ослабление промышленного и экономического потенциал Европы через принуждение к антироссийским санкциям.

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