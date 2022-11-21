Киев, 21 ноября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В понедельник, 21 ноября, на всей захваченной режимом Киева территории б. УССР запланированы плановые отключения электроэнергии, время отключения может составлять более четырёх часов. Об этом 21 ноября сообщает энергетическая компания «Укрэнерго» в своём телеграм-канале.

followtheseinstructions Без света

«Двадцать первого ноября, с 00:00 до 24:00 во всех регионах [на территории б. УССР] будут применены плановые отключения», — говорится в сообщении.

При этом глава правления компании Владимир Кудрицкий в ходе телемарафона на прокиевских телеканалах уточнил, что дополнительных отключений электричества, по его словам, не ожидается, однако промежуток между ними может составлять более четырёх часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал, что Чечня отправила очередную партию спецтехники в зону проведения спецоперации.