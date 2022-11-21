Бугуруслан, Оренбургская область, 21 ноября 2022, 09:37 — REGNUM В Оренбургской области в двух муниципальных образованиях утром 21 ноября проводят эвакуацию школ из-за поступивших анонимных террористических угроз, сообщили корреспондент ИА REGNUM в УМВД по региону.
Информация о минировании зданий общеобразовательных учреждений проверяется в Сорочинском городском округе и Бугуруслане. Анонимные письма поступили на адреса местных администраций.
Объекты обследуют на предмет взрывчатых веществ. Напомним, в октябре из-за всплеска ложных сообщений о минировании школ в Орске детей оправляли на дистанционное обучение.
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