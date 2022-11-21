Бугуруслан, Оренбургская область, 21 ноября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области в двух муниципальных образованиях утром 21 ноября проводят эвакуацию школ из-за поступивших анонимных террористических угроз, сообщили корреспондент ИА REGNUM в УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

Информация о минировании зданий общеобразовательных учреждений проверяется в Сорочинском городском округе и Бугуруслане. Анонимные письма поступили на адреса местных администраций.

Объекты обследуют на предмет взрывчатых веществ. Напомним, в октябре из-за всплеска ложных сообщений о минировании школ в Орске детей оправляли на дистанционное обучение.