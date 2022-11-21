Брисбен, Австралия, , 09:50 — REGNUM Избирательная комиссия штата Виктория (юго-восток Австралии) объявила выборы в округе Нарракан «несостоявшимися». Об этом 21 ноября пишет газета The Guardian. Это произошло после смерти кандидата от Национальной партии Шона Гилкриста в минувшие выходные.

Карта Австралии с подписями штатов St. Johann

Исполняющая обязанности комиссара по выборам Дана Флеминг заявила, что в соответствии с законами штата, если кандидат умирает до 18:00 в день выборов (которые в этом году приходятся на 26 ноября), то голосование в этом округе объявляется «несостоявшимся», а залог за выдвижение возвращается всем кандидатам.

Однако она добавила, что граждане по-прежнему должны будут голосовать за своих кандидатов в верхнюю палату местного парламента, иначе им грозит штраф в размере 92 долларов.

Отмечается, что после проведения запланированных, но неучтенных выборов будет издано постановление о проведении очередного дня голосования.