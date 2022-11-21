Макеевка, ДНР, , 09:36 — REGNUM В населённом пункте Макеевка в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны киевских боевиков произошло возгорание резервуаров большой ёмкости на нефтебазе. Об этом 21 ноября сообщается в телеграм-канале МЧС ДНР.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

После того, как ВСУ около 4:00 (совпадает с мск) выпустили три натовских снаряда по Червоногвардейскому району, вспыхнул пожар на нефтебазе, расположенной на улице Антропова. Возгоранию присвоен третий ранг сложности. В результате обстрела загорелись пять ёмкостей с топливом. Цистерны находятся как на железнодорожном полотне, так и рядом с ним.

Пожар разбит на два боевых участка площадью 300 и 350 кв. метров. Борьбу с огнём ведут 84 человека и 20 единиц техники. К месту происшествия был отправлен пожарный поезд из Ясиноватой и мотопомпа.

По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, донецкий город Макеевка регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ. Снаряды уже попадали в район нефтебазы в мае и августе 2022 года.