Париж, , 09:35 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что хочет организовать саммит в Париже в 2023 году, чтобы заключить «новый финансовый пакт» с уязвимыми странами, в то время как конференция по климату (COP27) в Египте закончилась неоднозначно, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам нужен новый финансовый пакт с наиболее уязвимыми странами. Я буду работать над ним с нашими партнерами с целью проведения саммита в Париже перед следующей конференцией по климату, которая пройдет в Дубае в конце 2023 года», — заявил глава французского государства.

Конференция COP27 завершилась в воскресенье, 20 ноября, весьма спорным текстом о помощи бедным странам, пострадавшим от изменения климата, а также о неспособности установить новые цели по сокращению выбросов парниковых газов.

Министр по вопросам энергетического перехода во Франции Аньес Панье-Рунаше приветствовала прогресс конференции, но выразила «разочарование» политикой в ​​отношении сокращения выбросов парниковых газов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели телефонный разговор после сообщений об обстрелах Запорожской АЭС.

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