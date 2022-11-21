Канберра, 21 ноября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Федеральное правительство Австралии намерено посвятить часть своей работы более строгому регулированию растущей в стране кредитной отрасли, которая функционирует по принципу «покупай сейчас, плати потом». Об этом написала газета The Guardian.

401(K) 2012 Кредит

Так, 21 ноября в ходе пресс-конференции министр финансовых услуг страны Стивен Джонс заявил, что отрасль может столкнуться с более жестким надзором со стороны властей.

«Мы хотим инноваций, мы хотим, чтобы люди имели доступ к таким замечательным продуктам и услугам, но мы также хотим обеспечить наличие надлежащих ограничений», — предупредил министр.

Джонс, в частности отметил, он обеспокоен тем, что некоторые из семи миллионов клиентов, которые покупают сейчас, а платят позже, имеют несколько расчетных банковских счетов, что является препятствием для оценки кредитоспособности таких людей.