Санкт-Петербург, 21 ноября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В ходе опроса, запущенного губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, большая часть проголосовавших жителей города поддерживает появление зарядок для гаджетов в вагонах Петербургского метрополитена. Мнение петербуржцев будет учтено при закупке новых поездов для подземки, передаёт 21 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон метро

Беглов запустил опрос сразу в нескольких социальных сетях. Возможность проголосовать есть и в «Телеграме», и в социальной сети «ВКонтакте». Среди 4931 голоса в «Телеграме» 63% ответили положительно на вопрос «Пользовались ли бы вы зарядкой в вагоне метро?». «ВКонтакте» голоса за это отдали меньше людей, 4265 пользователей, но в относительных цифрах появление зарядок в вагонах поддержали 79% опрошенных.

В комментариях многие объясняли, почему им нужны зарядки. Также жители города решили поделиться своими идеями по усовершенствованиям в метро.

«Розетки, сквозные проходы и кондиционеры — всё это нужно пассажирам. И удобно будет и практично. Многострадальный сквозной проход позволит вместить больше пассажиров и распределить их», — написал Василий Г.

Напомним, что запуск опроса Александр Беглов анонсировал после отправления в первый рейс нового состава «Балтиец», в котором пока нет разъёмов для зарядки мобильных устройств.