Мельбурн, Австралия, 21 ноября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Премьер-министр штата Виктория (юго-восток Австралии) Дэниел Эндрюс заявил, что не будет извиняться за то, что назвал «экстремистами» тех людей, которые поддержали комментарии, сделанные депутатом верхней палаты местного парламента Кэтрин Камминг, призвавшей в завуалированной форме «убить Эндрюса». Об этом 21 ноября сообщила новостная служба AAP.

Bentleigh electorate Премьер-министр штата Виктория (Австралия) Дэниэл Эндрюс

На минувших выходных депутат сказала толпе избирателей, что Эндрюс должен «рассеяться в тумане» — очевидная ссылка на то, чтобы его застрелили.

Эндрюс заявил, что не потерпит такой «американизации» внутренней политики Австралии.

«Мы способны на большее … Такая американизация политики неправильна. Это насилие, это зло, и нам здесь этого не нужно», — сказал Эндрюс на пресс-конференции.

Отмечается, что полиция уже расследует комментарии Камминга на предмет призывов к расправе над политическим оппонентом.