Вашингтон, , 09:33 — REGNUM На сегодняшний день и без того перегруженная система здравоохранения США оказалась в бедственном положении. К этому привёл ряд факторов. В частности, нехватка медперсонала, значительный рост числа случаев респираторных заболеваний и закрытие большого количества домов престарелых. Об этом сообщает газета The Washington Post.

В больнице Mos.ru

Читайте также: Врачи предупредили о риске вирусной «тридемии» в США

Из-за сложившейся ситуации пациенты по всей стране сталкиваются с тем, что им приходится часами ждать в отделениях неотложной помощи, больницы переполнены.

Эксперты прогнозируют усугубление проблемы в ближайшие месяцы.

«Это не просто проблема. Это кризис, ― подчеркнула генеральный директор Mass General Brigham в Бостоне Энн Клибански. ― Мы ухаживаем за пациентами в коридорах наших отделений неотложной помощи».

Она добавила, что становится практически невозможно «обеспечить правильный уход за пациентами и предоставить им высококачественную помощь».

На фоне недостаточного количества больничных коек выделяют и нехватку медперсонала в связи с тем, что «быстро меняющаяся и вызывающая тревогу обстановка в отделениях неотложной помощи отпугивает многих медицинских работников». Издание сообщает, что только в сентябре в сфере здравоохранения уволились более полумиллиона человек.

Кроме того, фиксируется и высокий уровень распространения респираторных заболеваний в стране. Так, по данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, осенью было зарегистрировано 23 тыс. госпитализаций и 1,3 тыс. смертей, вызванных только гриппом.

The Washington Post указывает, что переполненность больниц приводит к серьёзному ухудшению состояния здоровья пациентов, а также «повышает вероятность врачебных ошибок».