Астана, 21 ноября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил Касыма-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба главы Казахстана.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на ПМЭФ-22

По предварительным данным, озвученным ЦИК, Токаев одерживает уверенную победу, набрав 81,31% голосов.

Жапаров поздравил Токаева с победой на выборах и «пожелал ему успехов на высоком государственном посту», говорится в распространённом пресс-службой сообщении. В ответ Токаев заверил в приверженности дальнейшему укреплению сотрудничества с Киргизией.

Напомним, досрочные выборы президента Казахстана, определившие нового руководителя республики на семилетний срок, прошли 20 ноября.