Пекин, , 09:31 — REGNUM Сегодня, 21 ноября, в Пекине в онлайн-формате состоялась церемония открытия очередной Российско-китайской недели аудиовизуальной коммуникации, передаёт ТАСС,

Россия и Китай openDemocracy

В течение недели в российских и китайских СМИ будет транслироваться различная видео- и аудиопродукции двух стран — короткометражные ролики, мультфильмы, игровые видео, документальные и исторические фильмы.

Также в рамках недели пройдёт конкурс коротких видеороликов, молодежный онлайн-фестиваль «Студенческий голос» и анимационный диалог мультипликаторов России и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, российская сторона рассчитывает на уплотнение плодотворного партнёрства между СМИ России и Китая, заявлял посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

Читайте подробнее: Посол РФ: Россия рассчитывает на уплотнение партнёрства со СМИ Китая