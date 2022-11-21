Калуга, , 09:31 — REGNUM Восемь представителей Калужской области стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов среднего профессионального образования в городе Нижний Новгород. В финале участвовали 600 студентов из 58 регионов России. Среди них — 14 калужан. Половина калужских участников получила денежные призы: пятеро финалистов завоевали гранты по одному миллиону рублей и ещё трое — по 200 тысяч рублей. Об этом 21 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Большая перемена ИА REGNUM

Среди победителей студенты Калужского базового медицинского колледжа, Калужского технического колледжа, Калужского областного колледжа культуры и искусств и Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства. Губернатор Владислав Шапша в социальных сетях поздравил студентов и их наставников, отметив, что их победа — это результат большого совместного труда. Кроме того, глава региона подчеркнул, что Калужский технический колледж вошел в число 20 лучших в России и получил два миллиона рублей на развитие образовательной среды

Как ранее сообщало ИА REGNUM, победителями первого Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования стали 300 человек: 150 студентов вторых-третьих курсов, и 150 студентов четвёртых курсов. Конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке министерства просвещения РФ и министерства науки и высшего образования РФ.