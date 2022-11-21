Грозный, 21 ноября 2022, 09:31 — REGNUM Чечня отправила очередную партию спецтехники в зону проведения спецоперации. Перед отправкой бронемашин их протестировал глава Чечни Рамзан Кадыров, посидев на месте пулеметчика. Как отметил чеченский лидер, техника очень надёжная и быстрая, представляет серьезную угрозу для противника.
На видео, которое опубликовал глава Чечни в своем канале, — выставленные на плацу более десятка бронеавтомобилей, в том числе две автомашины «Борз», которые собирают в Чечне, с установленной на капотах головой волка. Вся эта техника поступит для использования российскими военными в зоне проведения спецоперации.