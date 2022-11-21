Канберра, 21 ноября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. 21 ноября Почта Австралии возобновила прием входящих международных почтовых отправлений и посылок. Это произошло спустя семь недель после того, как впервые была введена приостановка, передает телеканал Nine News.

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Ранее общенациональная почтовая служба приостановила доставку всей почты, прибывающей морским путем, из-за увеличения количества запрещенных предметов, попадающих на берег Австралии.

Журналисты отмечают, что морская доставка посылок в Австралию в преддверии Рождества, занимает больше времени, чем на самолете, но представляет собой значительно более дешевый вариант для людей, которые хотят отправить большое количество товаров.

В то время как авиапочту можно сканировать с помощью рентгеновских аппаратов, пограничным службам Австралии приходится вручную проверять всю почту, прибывающую морским путем, что еще больше увеличивает сроки доставки.