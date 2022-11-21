Астана, , 09:34 — REGNUM Досрочные выборы президента Казахстана прошли без нарушений, организованно, спокойно, а во время предвыборной кампании не было чёрного пиара. Об этом 21 ноября объявил на брифинге в Астане глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.

Сергей Лебедев Исполнительный комитет СНГ

«По нашим оценкам, граждане Казахстана получили возможность ознакомится с программными документами кандидатов. Это — раз. Во-вторых, получили возможность свободно выразить своё волеизъявление», — сказал Лебедев.

Он отметил, что в общей сложности в Казахстане работали 174 наблюдателя от СНГ, часть которых работала с 27 октября. В день голосования было проверено более 1 тыс. участков.

Лебедев подчеркнул, что наблюдателям предоставляли нужную информацию и пускали в те кабинеты, которые требовалось.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Казахстана прошли 20 ноября. По предварительным данным, победу одержал действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев, набрав более 81% голосов. Данные экзитполов также показали, что за него проголосовали более 80% избирателей.

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