Чечня, 15 ноября, 2005, 13:11 — ИА Регнум. В Чечне началась газификация горных сел Веденского, Шатойского и Итум-Калинского районов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Комитете энергетики правительства Чечни, сейчас ведутся работы в с. Ведено. Первый населенный пункт, куда планируется провести газ, Беной. "Работы почти закончены, осталось произвести внутреннюю разводку газа, - говорит руководитель Комитета энергетики правительства Чечни Умар Ясаев. - Газопровод начали прокладывать месяц назад. Магистральные трубы пролягут через Шатойский и Итум-Калинские районы. По всем направлениям ведутся монтажные работы".