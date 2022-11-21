Веллингтон, 21 ноября 2022, 09:32 — REGNUM Лоббистская группа, стремящаяся снизить возрастной ценз для голосования в Новой Зеландии с 18 до 16 лет, выиграла апелляцию в Верховном суде страны, который 21 ноября постановил, что действующий закон представляет собой дискриминацию по возрасту. Об этом сообщил телеканал Nine News.
Однако для изменения возраста голосования в Новой Зеландии потребуется согласие 75-процентного большинства в парламенте, и даже сторонники этого решения признают, что у них нет поддержки, чтобы снизить возрастную границу до 16 лет.
По данным новозеландских СМИ, сторонники изменения надеются, что в качестве первого шага они смогут снизить возрастной ценз для голосования до 16 лет на выборах в местные советы, поскольку для этого изменения требуется только обычное большинство депутатов парламента страны.
Некоторые из стран, которые позволяют людям голосовать в 16 лет, включают Австрию, Мальту, Бразилию, Кубу и Эквадор.