Веллингтон, , 09:32 — REGNUM Лоббистская группа, стремящаяся снизить возрастной ценз для голосования в Новой Зеландии с 18 до 16 лет, выиграла апелляцию в Верховном суде страны, который 21 ноября постановил, что действующий закон представляет собой дискриминацию по возрасту. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Новая Зеландия Bernard Spragg. NZ

Однако для изменения возраста голосования в Новой Зеландии потребуется согласие 75-процентного большинства в парламенте, и даже сторонники этого решения признают, что у них нет поддержки, чтобы снизить возрастную границу до 16 лет.

По данным новозеландских СМИ, сторонники изменения надеются, что в качестве первого шага они смогут снизить возрастной ценз для голосования до 16 лет на выборах в местные советы, поскольку для этого изменения требуется только обычное большинство депутатов парламента страны.

Некоторые из стран, которые позволяют людям голосовать в 16 лет, включают Австрию, Мальту, Бразилию, Кубу и Эквадор.