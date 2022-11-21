Донецк, 21 ноября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Боевики киевского режима обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны бандеровских формирований был произведён в 09:10 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, а также Горловку и Минеральное.