Канберра, 21 ноября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Скорее всего, экстремальные погодные условия в Австралии продержатся еще несколько дней, поскольку большая часть восточного побережья континента обдувается ураганными ветрами, в то время как значительная территория покрывается ноябрьским снежным покровом. Об этом 21 ноября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Жителям на восточном побережье говорят готовиться к еще одному дню сильных ветров и, возможно, сильных штормов, поскольку холодный фронт проносится по юго-востоку. Так, например, в населенном пункте Перишер, штат Новый Южный Уэльс, за одну ночь 21 ноября выпали колоссальные 17 сантиметров снега.

При этом журналисты напоминают, что сейчас в Австралии лето, поскольку привычные погодные сезоны для жителей планеты севернее экватора не совпадают с австралийскими.

По данным синоптиков, ветер со скоростью до 100 км/ч обрушился на большую часть Нового Южного Уэльса и Виктории, где проживает более 57% населения континента.